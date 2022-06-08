Конгресс США начал расследование против производителей штурмовых винтовок
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«Я запустила расследование в отношении пяти ведущих производителей оружия, которые продают штурмовые винтовки, использовавшиеся в случаях массовой стрельбы», — цитирует её РИА Новости.
С начала года в США было зафиксировано более 200 случаев массовой стрельбы.
Преступники чаще всего применяли штурмовую винтовку AR-15.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.
2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.
Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.