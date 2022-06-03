Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия в США

Американский президент Джо Байден заявил, что вторая поправка к Конституции США, которая гарантирует право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом. Об этом он рассказал в телеобращении к согражданам из Белого дома.

Президент США отметил, что случаи массовой стрельбы в стране, которые в последнее время участились, требуют от её руководства «основанных на здравом смысле мер».

Байден выразил уверенность в том, что необходимо запретить штурмовое оружие.

«А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года», — цитирует ТАСС американского лидера.

Кроме того, Байден выступил с предложением ужесточить проверку биографических данных у покупателей огнестрельного оружия.

Ранее телеканал TMJ4 сообщил, что в американском штате Висконсин неизвестный устроил стрельбу на похоронах афроамериканца. В результате трагедии были ранены пять его родственников.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

31 мая на парковке во время выпускной церемонии возле Университета Ксавье в американском городе Новый Орлеан произошла стрельба, в результате чего три человека получили ранения, один из них скончался.