Fox8: один человек убит и двое пострадали при стрельбе около университета в Новом Орлеане

Три человека получили ранения, один из них скончался в результате стрельбы, произошедшей на парковке во время выпускной церемонии у Университета Ксавье в американском городе Новый Орлеан.

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Об этом сообщает телеканал Fox8. 24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. В результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.