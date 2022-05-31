Fox8: один человек убит и двое пострадали при стрельбе около университета в Новом Орлеане
Три человека получили ранения, один из них скончался в результате стрельбы, произошедшей на парковке во время выпускной церемонии у Университета Ксавье в американском городе Новый Орлеан.
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Об этом сообщает телеканал Fox8.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. В результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.
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