ABC News: при стрельбе в американском штате Мэриленд несколько человек получили ранения

В результате стрельбы в американском городе Смитсбург (штат Мэриленд) несколько человек получили ранения.

Об этом информирует ABC News со ссылкой на представителей местной полиции.

Как уточняется, огонь был открыт на местном предприятии.

По информации властей, стрелок «уже не представляет угрозы».

Ранее стало известно, что Палата представителей конгресса США приняла законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.