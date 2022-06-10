Президент Аргентины выразил неудовольствие отказом США приглашать на Саммит все страны

Президент Аргентины Альберто Фернандес раскритиковал решение Соединённых Штатов отказать в участии Венесуэле, Кубе и Никарагуа в Саммите Америк. Об этом он заявил, выступая на форуме.

«В будущем нужно договориться, что статус принимающей страны не наделяет возможностью ограничивать право на участие для стран региона», — цитирует его ТАСС.

The New York Times отмечала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для Байдена.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что посетит саммит в том случае, если туда будут приглашены представители всех стран региона. Президент Кубы Мигель Диас-Канель при этом намерен бойкотировать саммит.