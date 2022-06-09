Российское посольство раскритиковало решение Риги перевести обучение на латышский язык

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Посольство России в Латвии назвало дискриминационным решение властей республики перевести обучение в стране на латышский язык.
Российское посольство раскритиковало решение Риги перевести обучение на латышский язык
  • Gettyimages.ru
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Ранее правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.

«Интересы детей и школьников, относящихся к русскоговорящим семьям и заинтересованных в изучении родного языка, в очередной раз проигнорированы властями страны», — говорится в сообщении дипведомства в Telegram.

Дипломаты подчеркнули, что дискриминационные образовательные модели насаждаются жителям Латвии насильственными методами.

14 мая шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявил, что в Латвии в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.

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