Российское посольство раскритиковало решение Риги перевести обучение на латышский язык

Посольство России в Латвии назвало дискриминационным решение властей республики перевести обучение в стране на латышский язык.

Ранее правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.

«Интересы детей и школьников, относящихся к русскоговорящим семьям и заинтересованных в изучении родного языка, в очередной раз проигнорированы властями страны», — говорится в сообщении дипведомства в Telegram.

Дипломаты подчеркнули, что дискриминационные образовательные модели насаждаются жителям Латвии насильственными методами.

14 мая шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявил, что в Латвии в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.