Российское посольство раскритиковало решение Риги перевести обучение на латышский язык
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Ранее правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.
«Интересы детей и школьников, относящихся к русскоговорящим семьям и заинтересованных в изучении родного языка, в очередной раз проигнорированы властями страны», — говорится в сообщении дипведомства в Telegram.
Дипломаты подчеркнули, что дискриминационные образовательные модели насаждаются жителям Латвии насильственными методами.
14 мая шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявил, что в Латвии в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.