Кабмин Латвии одобрил переход на обучение в школах на латышском языке в течение трёх лет

Правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.

Об этом говорится в заявлении латышского кабмина.

«Сегодня, 7 июня 2022 года, кабинет министров утвердил поправки к закону об образовании и закону об общем образовании», — приводит сообщение ТАСС.

Поправки предусматривают переход в течение трёхлетнего периода на обучение исключительно на латышском языке в школах республики.

Ранее в Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов. Решение о блокировке трансляции около 80 телеканалов вступит в силу с 9 июня.