Захарова высказалась о давлении на русский язык в Латвии

Запрещая русский язык, власти Латвии заигрались и потеряли опору на население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощрённым путём, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

По её словам, латвийские власти издеваются над исторической памятью, что предвещает кризисные явления.

Она отметила, что ситуация имеет характер издевательства над людьми.

Ранее правительство Латвии одобрило переход на обучение в школах страны только на латышском языке в течение трёх лет.

14 мая шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов заявил, что в Латвии в последние месяцы значительно усилилось давление на русскоговорящих жителей, от них требуют публичной лояльности.