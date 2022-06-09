Путин заявил о невозможности «обнести забором» Россию

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Президент России Владимир Путин сообщил, что обнести страну со стороны забором невозможно, Москва возводить его не собирается.
Путин заявил о невозможности «обнести забором» Россию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — заявил он на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Путин добавил, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого.

Также российский лидер сообщил, что на Западе рост инфляции связывают с его именем, однако Москва здесь «совершенно ни при чём».

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