Путин заявил о невозможности «обнести забором» Россию

Президент России Владимир Путин сообщил, что обнести страну со стороны забором невозможно, Москва возводить его не собирается.

«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — заявил он на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Путин добавил, что экономика России будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого.

Также российский лидер сообщил, что на Западе рост инфляции связывают с его именем, однако Москва здесь «совершенно ни при чём».