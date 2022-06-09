Путин: чтобы претендовать на лидерство, необходим суверенитет
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«Для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю глобальное лидерство, но хоть в чём-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
По его словам, мир стремительно меняется, происходят геополитические, научные, технологические трансформации.
Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.