Путин: чтобы претендовать на лидерство, необходим суверенитет

Президент России Владимир Путин заявил, что, для того чтобы претендовать на лидерство, необходимо обеспечить суверенитет.

«Для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю глобальное лидерство, но хоть в чём-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», — сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.

По его словам, мир стремительно меняется, происходят геополитические, научные, технологические трансформации.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.