Путин заявил о непричастности России к инфляции в странах Запада

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Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе рост инфляции связывают с его именем, однако Москва здесь «совершенно ни при чём».
Путин заявил о непричастности России к инфляции в странах Запада
  • AP
  • © Manu Fernandez

«На Западе уже моим именем называют инфляцию... Если кто-то пытается нас в чём-то ограничить, то они ограничивают сами себя», — заявил он на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Путин подчеркнул, что западные страны пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию. 

«Пытаются ограничить наши удобрения — цены поползли вверх у них прежде всего. Пытаются ограничить наши энергоносители — цены взлетели до небес просто... Но мы здесь совершенно ни при чём. Это результат их ошибок», — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.

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