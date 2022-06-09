Иран демонтирует 27 камер наблюдения МАГАТЭ со своих ядерных объектов

Иран отключает от мониторинговой системы 27 камер на своих ядерных объектах, Тегеран уведомил об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

С таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы были проинформированы, что 27 камер демонтируются в Иране», — сказал он на пресс-конференции в Вене.

После этого на объектах в Иране останется около 40 камер МАГАТЭ, пишет РИА Новости.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщил, что принятие резолюции МАГАТЭ в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае её принятия на заседании совета управляющих агентства.

В Тегеране отмечали, что инициаторы резолюции — Германия, Франция, Великобритания и США — несут ответственность за её последствия.