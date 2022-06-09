Иран демонтирует 27 камер наблюдения МАГАТЭ со своих ядерных объектов
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С таким заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Мы были проинформированы, что 27 камер демонтируются в Иране», — сказал он на пресс-конференции в Вене.
После этого на объектах в Иране останется около 40 камер МАГАТЭ, пишет РИА Новости.
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщил, что принятие резолюции МАГАТЭ в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае её принятия на заседании совета управляющих агентства.
В Тегеране отмечали, что инициаторы резолюции — Германия, Франция, Великобритания и США — несут ответственность за её последствия.