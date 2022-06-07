Постпред в Вене: Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае её принятия на заседании Совета управляющих агентства.

Резолюция будет содержать в себе решение по ситуации об обмане Ираном МАГАТЭ и попытках скрыть положение дел в ядерной программе. Там также должны быть установлены условия дальнейшего сотрудничества.  

«Становится всё более очевидным, что намерение западных участников переговоров в Вене принять резолюцию по Ирану на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ весьма контрпродуктивно для совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Россия ни в коем случае не станет ассоциировать себя с такой резолюцией», — написал Ульянов.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию вокруг ядерной сделки. Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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