Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию вокруг ядерной сделки.

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 года сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии», — сообщается на сайте МИД России.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Украине.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон пытается выторговать дополнительные условия на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что мешает восстановлению сделки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.