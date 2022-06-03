В Тегеране расценят принятие резолюции МАГАТЭ по Ирану как срыв переговоров по ядерной сделке

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Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что принятие резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.
В Тегеране расценят принятие резолюции МАГАТЭ по Ирану как срыв переговоров по ядерной сделке
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«Министр иностранных дел нашей страны назвал действия США и трёх европейских стран по подготовке проекта резолюции против Ирана для Совета управляющих МАГАТЭ срывом переговорного процесса», — говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Москва выступила против проекта резолюции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США признал, что максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны.

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