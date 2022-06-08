МИД Ирана: Тегеран пропорционально ответит на резолюцию МАГАТЭ в отношении него
«Иранский ответ будет решительным и пропорциональным», — написал Хатибзаде в Twitter.
Он отметил, что инициаторы резолюции — Германия, Франция, Великобритания и США — несут ответственность за её последствия.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал утверждение Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции в отношении Ирана.
Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что принятие резолюции МАГАТЭ в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае её принятия на заседании совета управляющих агентства.