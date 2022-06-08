Премьер Израиля приветствовал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
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«Израиль приветствует решение Совета управляющих МАГАТЭ, принятое сегодня вечером. Это серьёзный шаг, раскрывающий истинное лицо Ирана», — написал Беннет в Twitter.
По его словам, решение МАГАТЭ является чётким предупредительным сигналом для Ирана.
Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что принятие резолюции МАГАТЭ в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае её принятия на заседании совета управляющих агентства.