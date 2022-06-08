Премьер Израиля приветствовал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приветствовал утверждение Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции в отношении Ирана.

«Израиль приветствует решение Совета управляющих МАГАТЭ, принятое сегодня вечером. Это серьёзный шаг, раскрывающий истинное лицо Ирана», — написал Беннет в Twitter.

По его словам, решение МАГАТЭ является чётким предупредительным сигналом для Ирана.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что принятие резолюции МАГАТЭ в отношении Ирана станет срывом переговоров по ядерной сделке.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не станет ассоциировать себя с резолюцией МАГАТЭ по Ирану в случае её принятия на заседании совета управляющих агентства.