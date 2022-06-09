США одобрили возможную продажу Тайваню запчастей для обслуживания кораблей

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Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей на сумму $120 млн, чтобы помочь в обслуживании кораблей.
США одобрили возможную продажу Тайваню запчастей для обслуживания кораблей
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

Как отметило Американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, поставка поможет Тайваню повысить способность «противостоять текущим и будущим угрозам».

«Госдеп принял решение одобрить возможную... продажу экономическому и культурному представительству Тайбэя в США (TECRO) запчастей для кораблей и корабельных систем и сопутствующего оборудования ориентировочно на сумму $120 млн», — цитирует сообщение РИА Новости.

Предполагаемая продажа «служит национальным интересам США», уточняет ведомство.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

По информации МИД Китая, общая сумма сделок по поставкам оружия из США на Тайвань превысила $70 млрд.

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