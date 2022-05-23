МИД Китая: сумма сделок по поставкам оружия США Тайваню превысила $70 млрд

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Общая сумма сделок по поставкам оружия из США на Тайвань превысила $70 млрд, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
МИД Китая: сумма сделок по поставкам оружия США Тайваню превысила $70 млрд
  • AFP
  • © GREG BAKER

«Продажи оружия Тайваню со стороны США непрерывно растут как в объёмах, так и в качественных характеристиках. Их общая стоимость уже превысила $70 млрд», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это нарушает «обязательство США о постепенном сокращении поставок оружия Тайваню».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

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