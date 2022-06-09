Вице-премьер Сербии высказалась о срыве визита Лаврова в Белград
- РИА Новости
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«Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.
Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.
Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.