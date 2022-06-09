Вице-премьер Сербии высказалась о срыве визита Лаврова в Белград

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович выразила мнение, что запланированный на 6—7 июня визит в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова создавал для Белграда и сербского президента Александра Вучича сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен.

«Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.