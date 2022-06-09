Вице-премьер Сербии высказалась о срыве визита Лаврова в Белград

Короткая ссылка
Вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович выразила мнение, что запланированный на 6—7 июня визит в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова создавал для Белграда и сербского президента Александра Вучича сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен.
Вице-премьер Сербии высказалась о срыве визита Лаврова в Белград
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

«Мы стараемся выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле в момент, который действительно труден, и думаю, что нам меньше всего требуется, чтобы через нашу спину решали мировые вопросы», — цитирует её РИА Новости

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить