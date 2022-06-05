Посол Масленников подтвердил отказ Черногории пропустить самолёт с Лавровым
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«Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролёте российского правительственного самолёта в черногорском воздушном пространстве», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.
Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова подтвердила, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова.