Посол Масленников подтвердил отказ Черногории пропустить самолёт с Лавровым

Посол России в Подгорице Владислав Масленников подтвердил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролёте российского правительственного самолёта в черногорском воздушном пространстве», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова подтвердила, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова.