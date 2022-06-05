Посол Масленников подтвердил отказ Черногории пропустить самолёт с Лавровым

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Посол России в Подгорице Владислав Масленников подтвердил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Посол Масленников подтвердил отказ Черногории пропустить самолёт с Лавровым
  • Gettyimages.ru
  • © Piotr Sniechowski / EyeEm

«Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролёте российского правительственного самолёта в черногорском воздушном пространстве», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Позднее посол России в Софии Элеонора Митрофанова подтвердила, что Болгария отказалась предоставить воздушный коридор для самолёта Лаврова.

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