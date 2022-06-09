В Бразилии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Об этом информирует телеканал Globo.
По сообщению источника, заболевший недавно вернулся из Испании. Он также проездом посещал Португалию.
Отмечается, что всего в стране зафиксировано восемь случаев заражения оспой обезьян.
Ранее первый случай обезьяньей оспы выявили в Греции.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.