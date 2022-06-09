В Бразилии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

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В Бразилии подтвердили выявление первого случая заражения человека оспой обезьян.

Об этом информирует телеканал Globo.

По сообщению источника, заболевший недавно вернулся из Испании. Он также проездом посещал Португалию.

Отмечается, что всего в стране зафиксировано восемь случаев заражения оспой обезьян.

Ранее первый случай обезьяньей оспы выявили в Греции.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.

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