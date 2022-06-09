В Греции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

В Греции выявили первый случай заражения человека обезьяньей оспой. Об этом информирует греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения EODY.

По информации источника, заболевший недавно вернулся из Португалии.

«Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в лёгкой форме и характеризуется относительно низкой заразностью», — сказано в сообщении.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.