Неизвестный самолёт пересёк воздушное пространство четырёх стран

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Неизвестный двухмоторный самолёт производства Beechcraft с двумя человеками на борту пересёк на малой высоте воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.

«Самолёт... не демонстрировал враждебного или опасного поведения. Пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолётами в соответствии с международными нормами», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии.

Известно, что самолёт поднялся в воздух в районе Дебрецена около 17:30 без одобрения плана полёта и с выключенным транспондером. В Венгрии его сопроводили два воздушных борта венгерских ВВС, в Румынии — румынских ВВС.

Около 19:00 самолёт пересёк воздушное пространство Сербии и пролетел в Болгарию.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

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