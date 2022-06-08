Неизвестный самолёт пересёк воздушное пространство четырёх стран
«Самолёт... не демонстрировал враждебного или опасного поведения. Пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолётами в соответствии с международными нормами», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии.
Известно, что самолёт поднялся в воздух в районе Дебрецена около 17:30 без одобрения плана полёта и с выключенным транспондером. В Венгрии его сопроводили два воздушных борта венгерских ВВС, в Румынии — румынских ВВС.
Около 19:00 самолёт пересёк воздушное пространство Сербии и пролетел в Болгарию.
Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.
Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.
Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.