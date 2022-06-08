DikGazete: антироссийские жесты ряда стран могут спровоцировать кризис на Балканах

Антироссийские шаги Болгарии, Черногории и Северной Македонии, в частности закрытие воздушного пространства для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова, могут стать причиной масштабного кризиса на Балканах. Об этом говорится в статье турецкого издания DikGazete.

«В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолёта (главы МИД России Сергея. — RT) Лаврова во многом обострит напряжённость», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что в Болгарии и Черногории есть серьёзная оппозиция, поддерживающая Россию.

Власти этих государств должны понять, что они являются инструментом США для осуществления провокаций против Москвы, отмечается в статье.

Подобные резкие и абсурдные политические меры представляют опасность для будущего Балканского полуострова, заключают авторы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.