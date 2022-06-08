Захарова о запрете пролёта самолёту Лаврова: пещерный метод Европы показать своё единство

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала запрет на пролёт самолёту главы МИД Сергея Лаврова в Сербию. Она назвала эту меру «пещерным методом показать единство Европы».

«Ситуация по поводу отказа в пролёте — это не про нас, это про них. Они пытаются просто показать единство в рядах таким странным, действительно пещерным методом», — передаёт слова Захаровой в эфире «Матч ТВ» ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что заблокировать контакты России с иностранными государствами невозможно, сотрудничество продолжается, в том числе со странами Ближнего Востока, Азии и ближайшими соседями.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для самолёта Сергея Лаврова. Позже министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич объяснил это решение выполнением обязательств в связи с введением санкций против России.