Глава МИД Черногории объяснил решение о запрете пролёта над страной самолёту Лаврова
- РИА Новости
«Черногория запретом на пролёт самолёта главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя (с введением санкций против России. — RT)», — цитирует его ТАСС.
При этом он назвал такое решение «неизбежным». Также глава МИД Черногории считает, что Лавров мог бы приехать в Сербию поездом.
Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.
Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.
Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.