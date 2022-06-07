Глава МИД Черногории объяснил решение о запрете пролёта над страной самолёту Лаврова

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Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич объяснил решение о запрете пролёта над страной самолёту главы МИД России Сергея Лаврова.
Глава МИД Черногории объяснил решение о запрете пролёта над страной самолёту Лаврова
  • РИА Новости

«Черногория запретом на пролёт самолёта главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя (с введением санкций против России. — RT)», — цитирует его ТАСС.

При этом он назвал такое решение «неизбежным». Также глава МИД Черногории считает, что Лавров мог бы приехать в Сербию поездом. 

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

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