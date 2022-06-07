Глава МИД Черногории объяснил решение о запрете пролёта над страной самолёту Лаврова

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич объяснил решение о запрете пролёта над страной самолёту главы МИД России Сергея Лаврова.

«Черногория запретом на пролёт самолёта главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя (с введением санкций против России. — RT)», — цитирует его ТАСС.

При этом он назвал такое решение «неизбежным». Также глава МИД Черногории считает, что Лавров мог бы приехать в Сербию поездом.

Ранее сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли своё воздушное пространство для пролёта в Сербию самолёта Лаврова.

Также посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что власти Черногории отказались предоставить воздушный коридор для пролёта самолёта с Лавровым.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.