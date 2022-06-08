В результате наезда на прохожих в Берлине погибла учительница и пострадали 14 школьников

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Полиция Берлина заявила, что в результате наезда на толпу 29-летнего водителя погибла учительница, а 14 школьников получили травмы.
В результате наезда на прохожих в Берлине погибла учительница и пострадали 14 школьников
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое ведомство.

«Согласно последним данным, среди пострадавших — 14 школьников из федеральной земли Гессен. Их учительница погибла», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине. Как минимум один человек погиб в результате происшествия.

По данным берлинской полиции, наезд совершил 29-летний гражданин Германии армянского происхождения.

СМИ при этом указали, что происшествие не было несчастным случаем и было совершено намеренно.

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