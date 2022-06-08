В результате наезда на прохожих в Берлине погибла учительница и пострадали 14 школьников
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое ведомство.
«Согласно последним данным, среди пострадавших — 14 школьников из федеральной земли Гессен. Их учительница погибла», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине. Как минимум один человек погиб в результате происшествия.
По данным берлинской полиции, наезд совершил 29-летний гражданин Германии армянского происхождения.
СМИ при этом указали, что происшествие не было несчастным случаем и было совершено намеренно.