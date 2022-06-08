Полиция рассказала о совершившем наезд на толпу в Берлине

Правоохранительные органы Германии установили личность совершившего наезд на прохожих в Берлине.

Как заявила полиция Берлина в своих соцсетях, наезд совершил гражданин Германии.

«Водитель въехал на улице Тауэнтциенштрассе сначала в группу лиц, а затем в витрину. Он был задержан прохожими и передан полиции. Речь идёт о 29-летнем проживающем в Берлине немце армянского происхождения», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине.

Позднее поступила информация, что как минимум один человек погиб в результате происшествия.