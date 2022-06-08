Полиция Берлина прокомментировала версию о теракте в связи с наездом автомобиля на людей

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Официальный представитель полиции Берлина прокомментировала информацию о том, что наезд автомобиля на людей мог являться текрактом.
Полиция Берлина прокомментировала версию о теракте в связи с наездом автомобиля на людей
  • AP

Как сказала собеседник, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной версии теракта, в настоящий момент правоохранительные органы расследуют все возможные версии произошедшего.

«Мы ведём расследование во всех направлениях», — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что на месте происшествия работают криминалисты и транспортная полиция.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине.

Позднее поступила инфомрация, что как минимум один человек погиб в результате происшествия.

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