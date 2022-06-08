Полиция Берлина прокомментировала версию о теракте в связи с наездом автомобиля на людей
- AP
Как сказала собеседник, отвечая на вопрос РИА Новости о возможной версии теракта, в настоящий момент правоохранительные органы расследуют все возможные версии произошедшего.
«Мы ведём расследование во всех направлениях», — сказала представитель ведомства.
Она добавила, что на месте происшествия работают криминалисты и транспортная полиция.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине.
Позднее поступила инфомрация, что как минимум один человек погиб в результате происшествия.