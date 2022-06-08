В ФРГ заявили о гибели человека в результате наезда автомобиля на людей в Берлине

Один человек погиб и ещё восемь получили ранения в результате наезда автомобиля на людей в Берлине, сообщает RBB со ссылкой на представителя пожарного департамента.

AP