В ФРГ заявили о гибели человека в результате наезда автомобиля на людей в Берлине
Один человек погиб и ещё восемь получили ранения в результате наезда автомобиля на людей в Берлине, сообщает RBB со ссылкой на представителя пожарного департамента.
- AP
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Шарлоттенбург.
По данным полиции, водитель автомобиля был арестован.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине.
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