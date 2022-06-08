Bild: наезд на прохожих в Берлине был спланированной акцией

Наезд автомобиля на прохожих в Берлине определённо не был несчастным случаем. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на следователей.

AP

«Это определённо не несчастный случай: стрелок — хладнокровный убийца», — рассказал следователь. Отмечается, что 29-летний преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали на месте. В автомобиле было обнаружено письмо с признанием в содеянном. Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине. Как минимум один человек погиб в результате происшествия. По данным берлинской полиции, наезд совершил гражданин Германии.