Bild: наезд на прохожих в Берлине был спланированной акцией

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Наезд автомобиля на прохожих в Берлине определённо не был несчастным случаем. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на следователей.
Bild: наезд на прохожих в Берлине был спланированной акцией
  • AP

«Это определённо не несчастный случай: стрелок — хладнокровный убийца», — рассказал следователь.

Отмечается, что 29-летний преступник находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали на месте.

В автомобиле было обнаружено письмо с признанием в содеянном.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу на улице Ранкештрассе в Берлине.

Как минимум один человек погиб в результате происшествия.

По данным берлинской полиции, наезд совершил гражданин Германии.

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