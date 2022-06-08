Госдеп выразил уверенность, что озабоченности Турции по вопросу расширения НАТО устранят

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид выразила уверенность, что Швеция и Финляндия смогут устранить озабоченности Турции по вопросу расширения НАТО.

«Безусловно, мы понимаем озабоченности Турции касательно террористической угрозы. Вместе с тем мы уверены, что в ходе предстоящих контактов этим странам удастся разрешить озабоченности Анкары и процесс вступления двух стран в НАТО будет продолжен», — приводит РИА Новости её слова в ходе брифинга.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция не может позитивно принять заявки на членство в НАТО стран, у которых нет чёткой позиции по борьбе с терроризмом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу невозможно без выполнения всех требований Анкары. Эрдоган подчеркнул, что, пока он является президентом, Анкара не поддержит вступление в НАТО стран, поддерживающих терроризм.