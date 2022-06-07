Минобороны Турции: Анкара готова ответить на дестабилизацию обстановки на севере Сирии

Анкара готова ответить на дестабилизацию обстановки на севере Сирии. Об этом в ходе переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«В контексте северной Сирии подчёркнуто, что будет дан необходимый ответ на усиление действий, направленных на нарушение стабильности в регионе», — говорится в сообщении на сайте турецкого Минобороны.

Акар отметил, что присутствие террористов в данном регионе недопустимо.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии.

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, направленную против организаций, которые Турция считает террористическими.