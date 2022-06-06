Песков: операция Турции в Сирии будет обсуждаться в ходе визита Лаврова в Анкару

Военная операция Турции в Сирии будет обсуждаться в ходе визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Анкару. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что эта тема наверняка будет обсуждаться министром в ходе его предстоящих контактов, это тоже можно предположить с большой долей уверенности», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и санкции.

В Кремле также сообщили, что Лавров в ходе переговоров в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна.

Кроме того, как сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов, в состав делегации в ходе визита Лаврова в Турцию также войдут военные.