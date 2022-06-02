В МИД России прокомментировали силовую операцию Турции в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, способных привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии.

«С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции... Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии», — говорится на сайте ведомства.

Вместе с этим в МИД отметили, что с пониманием относятся к «озабоченностям Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, исходящими из приграничных районов САР».

«В этой связи полагаем, что обеспечить надёжную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путём размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР», — подчеркнули в МИД России.

Ранее официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не обязана спрашивать разрешения на проведение военной операции в Сирии, потому что Анкара «защищает границы Турции».

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, армия Турции проведёт новую трансграничную операцию в районах сирийских Манбиджа и Талль-Рифата, которая будет направлена против организаций, которые Турции считает террористическими.