Небензя не стал слушать бездоказательные обвинения Мишеля и покинул зал заседаний СБ ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний Совета Безопасности на фоне бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.

Мишель попытался возложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию, а также обвинил Москву в якобы блокировании портов Украины и «хищении зерна».

Василий Небензя не стал слушать речь европейского политика.

Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский назвал «зашкаливающей» степень бездоказательности обвинений со стороны Запада.

«Председатель Евросовета Шарль Мишель ещё и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», — сказал дипломат.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, зерно с Украины можно вывозить по шести направлениям, дешевле всего делать это через Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через белорусскую территорию.

В турецком МИД констатировали, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов, также ситуацию осложняют санкции против России.