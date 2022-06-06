Вучич заявил о давлении из-за визита Лаврова в Сербию

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлён решением ряда стран Европы помешать визиту главы МИД России Сергея Лаврова в Белград.
Вучич заявил о давлении из-за визита Лаврова в Сербию
  • AP

«Я не удивлён, затруднения возникали. Это не стало большим сюрпризом, мы наблюдали это изо дня в день», — приводит ТАСС его слова.

Вучич добавил, что не ожидал такого размаха «истерии вокруг Сербии».

«России они не смеют ни слова сказать и решили издеваться над маленькой Сербией», — сказал сербский лидер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается. 

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

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