Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии превысил 50%, говорится в докладе Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) по ситуации с энергобезопасностью.

«Состояние заполненности ПХГ составляет 50,8%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газоснабжение страны по-прежнему остаётся стабильным.

Ранее глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».