Федеральное сетевое агентство ФРГ рассказало об уровне заполненности газохранилищ Германии.

«Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень заполненности газохранилищ ФРГ составляет 50,1% и превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее глава МИД ФРГ во время пресс-конференции в Киеве заявила, что Германия сокращает до нуля зависимость от российских энергоносителей. По её словам, «это навсегда».

После этого член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре отметил, что полный отказ Германии от российского газа, о котором заявляет Бербок, невозможен и нецелесообразен. Возможно, у министра «эмоции взяли верх над разумом».