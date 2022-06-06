В Госдуме прокомментировали мнение Салливана о возможности закрытия посольств США и России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление американского посла в Москве Джона Салливана о теоретической возможности закрытия посольств России в Вашингтоне и США в Москве.

«Тактика шантажа, угроз и откровенного обмана давно стала частью внешней политики Америки. Уже долгое время США своим поведением демонстрируют несоблюдение дипломатических норм», — заявил депутат.

Наряду с этим Белик напомнил, что Москва всегда стремилась к конструктивному диалогу, но всякий раз сталкивалась «с замыливанием очевидных фактов, увиливанием, обвинениями, критикой и откровенной ложью со стороны Вашингтона».

В заключение собеседник RT выразил уверенность, что такой кардинальный шаг, как обоюдное прекращение деятельности посольств, будет невыгоден как России, так и Соединённым Штатам.

Ранее американский посол Салливан допустил вероятность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне.

Вместе с этим американский дипломат подчеркнул, что в администрации США не приветствуют такое развитие событий.