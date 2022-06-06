В Госдуме прокомментировали мнение Салливана о возможности закрытия посольств США и России
- РИА Новости
«Тактика шантажа, угроз и откровенного обмана давно стала частью внешней политики Америки. Уже долгое время США своим поведением демонстрируют несоблюдение дипломатических норм», — заявил депутат.
Наряду с этим Белик напомнил, что Москва всегда стремилась к конструктивному диалогу, но всякий раз сталкивалась «с замыливанием очевидных фактов, увиливанием, обвинениями, критикой и откровенной ложью со стороны Вашингтона».
В заключение собеседник RT выразил уверенность, что такой кардинальный шаг, как обоюдное прекращение деятельности посольств, будет невыгоден как России, так и Соединённым Штатам.
Ранее американский посол Салливан допустил вероятность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне.
Вместе с этим американский дипломат подчеркнул, что в администрации США не приветствуют такое развитие событий.