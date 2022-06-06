Салливан допустил вероятность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне
«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал он в интервью ТАСС.
Вместе с этим американский дипломат подчеркнул, что в администрации США не приветствуют такого развития событий.
«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — уточнил Салливан.
Он также заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном.
В марте глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США заинтересованы в обеспечении паритета с Россией в работе диппредставительств.