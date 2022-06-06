Салливан допустил вероятность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне

Короткая ссылка
Американский посол в Москве Джон Салливан допустил возможность закрытия посольств России и США на территориях друг друга.

«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим американский дипломат подчеркнул, что в администрации США не приветствуют такого развития событий.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — уточнил Салливан.

Он также заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном.

В марте глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США заинтересованы в обеспечении паритета с Россией в работе диппредставительств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить