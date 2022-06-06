Салливан допустил вероятность закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне

Американский посол в Москве Джон Салливан допустил возможность закрытия посольств России и США на территориях друг друга.

«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал он в интервью ТАСС.

Вместе с этим американский дипломат подчеркнул, что в администрации США не приветствуют такого развития событий.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — уточнил Салливан.

Он также заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном.

В марте глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США заинтересованы в обеспечении паритета с Россией в работе диппредставительств.