Госдеп: США нужен паритет с Россией в работе диппредставительств
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- © Luis M. Alvarez
«Мы хотим видеть паритет (между диппредставительствами) в Москве и США», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что американская сторона не хочет закрытия своего посольства в Москве и считает открытые каналы связи незаменимыми.
Ранее российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
До этого посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не намеревается закрывать американское посольство в Москве.