Госдеп: США нужен паритет с Россией в работе диппредставительств

США заинтересованы в обеспечении паритета с Россией в работе диппредставительств, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы хотим видеть паритет (между диппредставительствами) в Москве и США», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что американская сторона не хочет закрытия своего посольства в Москве и считает открытые каналы связи незаменимыми.

Ранее российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

До этого посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не намеревается закрывать американское посольство в Москве.