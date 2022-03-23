Госдеп: США нужен паритет с Россией в работе диппредставительств

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США заинтересованы в обеспечении паритета с Россией в работе диппредставительств, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Госдеп: США нужен паритет с Россией в работе диппредставительств
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Мы хотим видеть паритет (между диппредставительствами) в Москве и США», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что американская сторона не хочет закрытия своего посольства в Москве и считает открытые каналы связи незаменимыми.

Ранее российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

До этого посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не намеревается закрывать американское посольство в Москве.

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