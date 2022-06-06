Посол США Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона

Посол США в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом... Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — сказал он в интервью ТАСС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7 ранее сообщила, что коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией.

3 июня Министерство торговли США объявило о санкциях в отношении 71 предприятия из России и Белоруссии.