Захарова: коллективный Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией

Коллективный Запад во главе с США давно перешёл к разрыву отношений с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире итальянского телеканала La7.

«Сначала нам не давали возможности строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — цитирует её РИА Новости.

По словам дипломата, ещё одним ярким примером стали переговоры по облегчению визового режима, которые ведутся на протяжении 20 лет.

«Это ЕС практически прервал эти переговоры и облегчил визовый режим для Молдавии, ничего не объяснив нам», — отметила Захарова.

Она также подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.