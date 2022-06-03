США объявили о новых санкциях против российских и белорусских юридических лиц

Короткая ссылка
Министерство торговли США объявило о санкциях в отношении 71 предприятия из России и Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Под новые ограничения подпали 65 российских юридических лиц, включая ведущие предприятия авиастроительной и судостроительной отраслей. Новые санкции затронули Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦКБ «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», ЦМКБ «Алмаз».

Кроме того, согласно документу, под санкции подпали несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

«Газпром Нефть Шельф», Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны России и другие предприятия также оказались под рестрикциями.

Ранее Минфин США сообщил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан.

В санкционные списки попали представитель МИД России Мария Захарова и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить