США объявили о новых санкциях против российских и белорусских юридических лиц

Министерство торговли США объявило о санкциях в отношении 71 предприятия из России и Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Под новые ограничения подпали 65 российских юридических лиц, включая ведущие предприятия авиастроительной и судостроительной отраслей. Новые санкции затронули Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦКБ «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», ЦМКБ «Алмаз».

Кроме того, согласно документу, под санкции подпали несколько дочерних подразделений Российской академии наук.

«Газпром Нефть Шельф», Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны России и другие предприятия также оказались под рестрикциями.

Ранее Минфин США сообщил, что американские власти вводят санкции против 17 российских граждан.

В санкционные списки попали представитель МИД России Мария Захарова и глава Минэкономразвития Максим Решетников.