Депутат Европарламент от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью Valeurs Actuelles связал антироссийскую позицию ЕС с влиянием стран Восточной Европы.

Мариани заявил, что масштабное расширение Евросоюза на восток было непродуманным и поспешным, так как в результате этого ЕС стал зависимым от новых участников объединения.

«Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся к всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы», — заявил депутат ЕП.

По его словам, власти стран Евросоюза стали проводить свою политику на восточном направлении в соответствии с позициями новых членов ЕС, которые исторически «словно приговорили себя к вражде с Россией».

Он назвал это одной из причин, которая привела к проведению спецоперации на Украине.

Кроме того, Мариани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманом заставил европейские страны поставлять Киеву вооружение и тем самым умышленно создал новый очаг напряжённости в Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад долго наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию.

До этого Лавров заявлял, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну, и этот факт уже никто не скрывает, а сама ситуация «доходит уже до абсурда», в частности, из-за культуры отмены России и всего, что с ней связано.