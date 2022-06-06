Депутат ЕП Мариани объяснил антироссийскую позицию ЕС влиянием стран Восточной Европы
- AP
Мариани заявил, что масштабное расширение Евросоюза на восток было непродуманным и поспешным, так как в результате этого ЕС стал зависимым от новых участников объединения.
«Вместо того, чтобы следовать в отношении России мнению стран, скажем, южноевропейского латинского мира, исторически не враждебных России и стремящихся к всеобщему благу, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы», — заявил депутат ЕП.
По его словам, власти стран Евросоюза стали проводить свою политику на восточном направлении в соответствии с позициями новых членов ЕС, которые исторически «словно приговорили себя к вражде с Россией».
Он назвал это одной из причин, которая привела к проведению спецоперации на Украине.
Кроме того, Мариани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманом заставил европейские страны поставлять Киеву вооружение и тем самым умышленно создал новый очаг напряжённости в Европе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад долго наплевательски относился к призывам не делать из Украины анти-Россию.
До этого Лавров заявлял, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну, и этот факт уже никто не скрывает, а сама ситуация «доходит уже до абсурда», в частности, из-за культуры отмены России и всего, что с ней связано.