Депутат Европарламента Мариани: Зеленский умышленно создал очаг напряжённости в Европе

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Президент Украины Владимир Зеленский обманом заставил европейские страны поставлять Киеву вооружение и тем самым умышленно создал новый очаг напряжённости в Европе. Об этом в интервью газете Valeurs Actuelles заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.
Депутат Европарламента Мариани: Зеленский умышленно создал очаг напряжённости в Европе
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — RT) удалось быстро воспользоваться европейской слепотой... Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — заявил Мариани.

По его словам, поставки вооружений на Украину усиливают напряжённость в Европе и могут нанести ущерб всем сторонам.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву направлена только на затягивание вооружённого конфликта на Украине.

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