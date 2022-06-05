Депутат Европарламента Мариани: Зеленский умышленно создал очаг напряжённости в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский обманом заставил европейские страны поставлять Киеву вооружение и тем самым умышленно создал новый очаг напряжённости в Европе. Об этом в интервью газете Valeurs Actuelles заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — RT) удалось быстро воспользоваться европейской слепотой... Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — заявил Мариани.

По его словам, поставки вооружений на Украину усиливают напряжённость в Европе и могут нанести ущерб всем сторонам.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что «возня» вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву направлена только на затягивание вооружённого конфликта на Украине.