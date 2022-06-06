Javan: Байден умышленно скрыл наступательный характер переданных Киеву РСЗО HIMARS

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Президент США Джо Байден специально умолчал о наступательном характере переданных для Украины РСЗО HIMARS, которые позволят Киеву наносить удары по территории России.

Об этом заявил в колонке для Javan обозреватель Али Канади.

Он напомнил, что американский лидер объяснил передачу нового вооружения на Украину стремлением усилить возможности ВСУ при боевых действиях на своей территории. 

«Однако американская сторона снова, очевидно, лукавит, поскольку никак не пояснила наступательный характер поставляемого Украине вооружения», — пояснил зарубежный журналист.

Канади заявил, что передача оружия Киеву говорит о нежелании Вашингтона достигнуть мирного решения ситуации на Украине.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Россия сделает соответствующие выводы и будет применять свои средства поражения для того, чтобы «наносить удары по тем объектам, по которым пока не наносит».

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