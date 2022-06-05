Министр экономики Швейцарии заявил, что санкции Запада против России не достигли цели

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Blick заявил, что антироссийские санкции западных стран не достигли своей цели.

«Главный вопрос в том, являются ли санкции эффективными? В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — заявил Пармелен.

По его словам, сегодня трудно оценить эффективность антироссийских санкций в энергетической сфере.

«Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продаёт часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же», — пояснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.