Министр экономики Швейцарии заявил, что санкции Запада против России не достигли цели

Короткая ссылка
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен в интервью газете Blick заявил, что антироссийские санкции западных стран не достигли своей цели.

«Главный вопрос в том, являются ли санкции эффективными? В данном конкретном случае, если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине, то я констатирую, что эта цель на сегодняшний день не достигнута», — заявил Пармелен.

По его словам, сегодня трудно оценить эффективность антироссийских санкций в энергетической сфере.

«Если Россия экспортирует меньше нефти на Запад, однако продаёт часть этого количества другим странам по более высоким ценам, то для Москвы результат один и тот же», — пояснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила за сохранение минимальных контактов с западными странами, особенно с европейскими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить